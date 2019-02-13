Потери Карелии от вывода части налогов "Карельского окатыша" сократились на 50%

Потери бюджета Карелии от вывода части налогов АО "Карельский окатыш" за пределы республики, в 2018 году сократились на 50% по сравнению с 2017 годом.

Это следует из последней финансовой отчетности комбината и опубликованных ранее расчетов министерства финансов Карелии.

По данным пресс-службы "Карельского окатыша" в 2018 году комбинат перечислил в бюджет республики более 2,1 млрд рублей. Расчеты Минфина Карелии показали, что, если бы предприятие не выводило часть налогов за пределы республики, то карельская казна получила бы около 4 млрд рублей.

Потери карельского бюджета были бы еще больше, если бы "Карельский окатыш" в 2018 году не увеличил отчисления в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

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