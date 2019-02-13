Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
16:05, 13 Февраля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Потери Карелии от вывода части налогов "Карельского окатыша" сократились на 50%

Загрузка...

Потери бюджета Карелии от вывода части налогов АО "Карельский окатыш" за пределы республики, в 2018 году сократились на 50% по сравнению с 2017 годом.

Это следует из последней финансовой отчетности комбината и опубликованных ранее расчетов министерства финансов Карелии.

По данным пресс-службы "Карельского окатыша" в 2018 году комбинат перечислил в бюджет республики более 2,1 млрд рублей. Расчеты Минфина Карелии показали, что, если бы предприятие не выводило часть налогов за пределы республики, то карельская казна получила бы около 4 млрд рублей.

Потери карельского бюджета были бы еще больше, если бы "Карельский окатыш" в 2018 году не увеличил отчисления в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неизвестно
2019-02-13 16:25:54
ну конечно..ведь только в Крыму могут требовать что бы налоги оставались исключительно в Крыму.а тут скоро все распродадут вообще(хотя и так все уже распродано) и вообще конечно-лучшее туристическое направление будет-дикий край
zanoza
2019-02-13 16:10:00
"Расчеты Минфина Карелии показали, что, если бы предприятие не выводило часть налогов за пределы республики, то карельская казна получила бы около 4 млрд рублей.". Ну так сделайте это предприятие республиканским! Пора в Карелию возвращать предприятия которые у нас отжали.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.02.2019, 14:08
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО
08.02.2019, 21:30
Блондинка устроила стриптиз на шоу "Comedy Баттл" с Павлом Волей
06.02.2019, 11:12
Госпитализированного из Суоярви блокадника выпроводили ночью из БСМП Петрозаводска на улицу
06.02.2019, 14:45
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику"
13.02.2019, 13:57
ВИДЕО: Охранник БСМП выкинул госпитализированного на улицу, заявил очевидец
11.02.2019, 16:45
Влюбленная пара разгромила номер отеля в Петрозаводске

Аналитика

12.02.2019 13:57
Обществоведение
Взятки по молодости лет 7
Обвиняемый в получении взяток на миллионы рублей бывший замначальника Управления автомобильных дорог Карелии Игорь Новокшонов рассказал, что толкнуло его на коррупционные преступления.
Много удовольствия, мало пользы 16
12.02.2019 09:50
Депутаты Госдумы от валежника перешли к грибам 8
11.02.2019 11:36
"Мы все понимаем, что в стране не всё хорошо" 6
11.02.2019 11:20
"Если закроется школа, село вымрет" 8
08.02.2019 14:56
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2019 12:09
Частная жизнь
"Я хочу жить" 3
В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате.
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 6
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
архив чтиво

Медиа

Мастера приступили к созданию скульптур на набережной Петрозаводска
Сегодня 15:24
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»