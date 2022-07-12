Потерявшаяся в лесу жительница Карелии попросила спасателей найти ее

В Питкярантском районе женщина вышла в лес на прогулку и заблудилась — потребовалась помощь спасателей.

Как сообщается в паблике Госкомитета по безопасности Карелии, 9 июля утром в Питкярантском районе женщина вышла на прогулку в лес и заблудилась. Сотовая связь в лесу была неустойчивая, местоположение женщина определить не могла. Однако ей удалось выйти к озеру и позвонить спасателям. Женщина объяснила окружающую обстановку спасательной службе.

Спасатели Сортавальского поисково-спасательного отряда выехали на поиски на катере.

Потерявшуюся обнаружили в лесу на берегу озера, в 7 км от посёлка Хийденсельга. Они доставили женщину домой.

Спасатели напоминают, в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую Службу Спасения по телефону «01», с мобильных телефонов «101», «112».