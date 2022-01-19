890x80
Реклама
Главврач инфекционной больницы Карелии: «После ковида некоторые люди меняются до неузнаваемости» 10
19.01.2022 15:50
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 2
Сегодня 09:13

Поток выезжающих за рубеж туристов в праздники вырос в 1,5 раза год к году

Новости. Общество
14:55, 20 Января 2022
фото: Теле2

Новости партнеров

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал международные путешествия клиентов в новогодние каникулы.

Несмотря на пандемию многие абоненты Tele2 отправились за рубеж – не только в соседние страны, но и экзотические точки. Общее число клиентов, выезжающих в праздники за пределы РФ, увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в 1,5 раза.

Самым популярным заграничным направлением для путешествий в новогодние каникулы, как и в 2021 году, стала Турция. В топ-5 этого года вошли также Украина, Узбекистан, Белоруссия и Армения – страны СНГ традиционно попадают в лидеры рейтинга. Встретить Новый год клиенты Tele2 смогли не только в традиционных странах для отпуска, но и в довольно экзотических местах. Среди них – Демократическая Республика Конго, Габон, Суринам, Тринидад и Тобаго, Гибралтар и другие. В целом количество абонентов, выезжающих на новогодние праздники за рубеж, выросло по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза.

Больше всего интернет-трафика абоненты Tele2 использовали в Египте, который вошел в десятку наиболее популярных заграничных направлений для путешествий. Голосовая связь оказалась особенно востребована в Белоруссии.

Всего с 1 по 9 января 2022 года абоненты проговорили в роуминге в 2 раза больше минут, чем во время новогодних праздников в 2021 году. Также клиентам Tele2 понадобилось на 30% больше мобильного интернета, чем годом ранее, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями и родными.

«Новости Телекома»

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.01.2022, 17:00
Второй раз не простили
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
14.01.2022, 17:33
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования
14.01.2022, 20:27
Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 10:47
Ничего лишнего - только деньги
Как изменились социальные выплаты жителям Карелии с 1 января
Жители Карелии с 1 января будут получать новые социальные выплаты, а размер прежних пособий увеличится.
В парламенте Карелии вернулись к поправкам в Конституцию
19.01.2022 12:03
«Я только маленький винтик в этом» 40
17.01.2022 17:07
Второй раз не простили 21
14.01.2022 17:00
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:13
Личное мнение
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 2
С приходом «Омикрона» все очень серьезно, наступает главная битва с ковидом, считает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Сохранить Курган для всех горожан 26
18.01.2022 14:46
«Пожары тушили за свой счет - и за обучение заплатите, чай не обеднеете» 11
17.01.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»