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Потоки воды хлынули на улицу Петрозаводска после коммунальной аварии (ФОТОФАКТ)

Новости. Происшествия
11:26, 08 Декабря 2021
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Специалисты Водоканала устранили причину аварии на сетях, из-за которой улица Ключевая превратилась в реку.

Пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщили о потоках воды, бегущей по улице Ключевая в Петрозаводске.

«Ключевая, прорыв трубы. Вода течёт на дорогу, движение затруднено, ищите пути объезда», — сообщили в паблике.

Спустя некоторое время появилось еще одно сообщение того же пользователя: «за час с момента прорыва воды никаких движений. Напор меньше не становится, водоканал спит, дорожники песок ищут, ГИБДД на задании. Первый звонок в 112 был около часа назад».

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ПКС-Водоканал, ремонтники оперативно выехали на место. Причина аварии — прорыв пожарного гидранта, пришлось перекрывать водоснаюжение. Авария была устранена, в 10.55 вода вновь поступила в дома горожан.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-08 12:30:17
Туннель под городом для воды придется копать. Как бы вы ни сопротивлялись. Где учОные на Пушкинской в количестве 600 штук?
Hовый
2021-12-08 12:22:54
Это калапс ?
Шприцъ
2021-12-08 11:48:03
Готовь сани летом! Хорошая пословица,но не для наших " рогов и копыт"!?!
Гость
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