Потоки воды хлынули на улицу Петрозаводска после коммунальной аварии (ФОТОФАКТ)

Специалисты Водоканала устранили причину аварии на сетях, из-за которой улица Ключевая превратилась в реку.

Пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщили о потоках воды, бегущей по улице Ключевая в Петрозаводске.

«Ключевая, прорыв трубы. Вода течёт на дорогу, движение затруднено, ищите пути объезда», — сообщили в паблике.

Спустя некоторое время появилось еще одно сообщение того же пользователя: «за час с момента прорыва воды никаких движений. Напор меньше не становится, водоканал спит, дорожники песок ищут, ГИБДД на задании. Первый звонок в 112 был около часа назад».

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ПКС-Водоканал, ремонтники оперативно выехали на место. Причина аварии — прорыв пожарного гидранта, пришлось перекрывать водоснаюжение. Авария была устранена, в 10.55 вода вновь поступила в дома горожан.