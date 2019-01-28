Потребительская корзина может подорожать на 30%

В потребительскую корзину россиян предложили добавить больше мяса, рыбы, творога и яиц.

Соответствующее предложение направил в Минтруд Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, рассказал "Известиям" замглавы организации по научной работе Алексей Камбаров.

В то же время специалисты рекомендовали сократить в корзине количество хлеба, растительных жиров, сахара и соли.

Содержание мяса и мясопродуктов предложили увеличить на 5%, рыбы – на 16%, творога и яиц – на 14%, птицы – на 11%. Также эксперты просят добавить на 17% больше овощей и фруктов.

По словам Камбарова, диетологи обеспокоены увеличением числа россиян, страдающих от диабета, избыточного веса и ожирения.

Потребительскую корзину должны обновить к 2021 году.