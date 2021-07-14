Потребительские кредиты Сбера стали выгоднее для жителей Карелии

СберБанк объявляет о снижении процентных ставок по потребительским кредитам без обеспечения до рекордно низкого значения – 8,9% годовых.

Самые выгодные условия доступны клиентам, получающим пенсию или зарплату на карты или счета, открытые в банке, по кредитам на срок до 1 года.



Условия улучшены для всех наших клиентов, в том числе для новых. Снижение процентных ставок составляет до 3 п. п. Акция продлится с 15 июля по 30 сентября 2021 года.



«Мы наблюдаем повышенный спрос на кредиты в период сезонных отпусков, когда клиенты реализуют давно намеченные планы, и рады поддержать клиентов выгодными условиями по самому популярному кредиту в России — по данным международной исследовательской компании Ipsos. Кредит от СберБанка можно легко и удобно оформить онлайн», — сказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.



С января по июнь 2021 года жители Карелии оформили в СберБанке почти 35 тысяч потребительских кредитов на сумму свыше 8 млрд рублей — в полтора раза больше, чем за первые шесть месяцев предыдущего года. Порядка 24 тысяч займов — 69% от всего числа выданных в первом полугодии — были оформлены онлайн. Эта цифра на 38% превышает прошлогодний показатель.

ПАО Сбербанк





Источник Сбербанк

Дополнительная информация по продукту:

Условия указаны для кредита СберБанка «Потребительский кредит без обеспечения» (далее — кредит). Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма кредита — 30 000 рублей. Максимальная сумма кредита для заемщиков, получающих заработную плату на карту СберБанка, — 5 млн рублей, для иных категорий заемщиков — 3 млн рублей. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Итоговая сумма Кредита и процентная ставка для конкретного заемщика банк определяет индивидуально в зависимости от оценки платежеспособности заемщика. Погашение кредита — аннуитетными платежами.

Срок рассмотрения кредитной заявки: от 2-х минут и не более 2-х дней с момента предоставления заемщиком в банк полного пакета документов.

Подробности: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/consumer_unsecured_test

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