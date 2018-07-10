Потребительские цены в Карелии в первом полугодии выросли на 2,6%

Это один из основных показателей, характеризующих уровень инфляции, которая в первом полугодии составила 2,6%.

По данным Карелиястата, продовольственные товары с начала года подорожали, в среднем, на 2,9%, непродовольственные – на 2,5%, услуги - на 2,1%.

Стоимость условного минимального набора продуктов питания (продуктовой корзины) в первом полугодии увеличилась на 7,7% и достигла 4,7 тыс. рублей на человека в месяц.

Сколько стоит минимальный набор товаров и что входит в него – подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".