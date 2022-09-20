Повестки через «Госуслуги» в рамках частичной мобилизации рассылаться не будут

Минцифры исключило отправку электронных повесток через портал госуслуг в рамках объявленной президентом России частичной мобилизации.

Минцифры России сообщило, что планов на рассылку электронных повесток через портал госуслуг в рамках частичной мобилизации в РФ не имеется. Об этом пишет ТАСС.

«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через „Госуслуги“, сообщаем, что таких планов нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. В Минцифры пояснили, что для такой рассылки отсутствует необходимая законодательная база.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 21 сентября в стране начинается частичная мобилизация. Сегодня глава государства в обращении к россиянам заявил, что в рамках частичной мобилизации призовут только граждан из запаса. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, будут иметь статус военнослужащих — контрактников и аналогичную зарплату.

Правительству России поручено профинансировать мероприятия по проведению частичной мобилизации.

Позднее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что дополнительных ограничений на выезд из России, а также на перемещение между субъектами РФ для граждан, подлежащих частичной мобилизации, вводить не требуется. При этом он подчеркнул, что таким гражданам также можно перемещаться из региона в регион.

Ранее в военкомате Петрозаводска рассказали, как будет проходить частичная мобилизация.