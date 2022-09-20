В военкомате Петрозаводска рассказали, как будет проходить частичная мобилизация

В военкомате карельской столицы заявили, что уже направили повестки горожанам, подлежащим призыву.

Военкомат Петрозаводска направил повестки горожанам, которые могут быть призваны в ряды вооруженных сил в ходе частичной мобилизации. Об этом «Столице на Онего» сообщил военный комиссар карельской столицы Владимир Кудрик.

«Повестки мы уже выслали. Но это не значит, что они будут отправляться туда. Сначала идет подготовка. Подготовка будет осуществляться в несколько этапов по 15 суток. Вот сейчас первая отправка будет в понедельник–вторник в Санкт-Петербург. Там будет подготовка. Потом они возвращаются. Пойдет следующая», — заявил Кудрик.

В настоящее время призыв может коснуться тех, кто годен к несению службы, заявили в военкомате. Отдельно военкомат будет решать вопрос по горожанам, имеющим категорию «В» (ограниченно годен к военной службе).

«Когда будет мобилизация, то вы знаете — это они в мирное время негодны. В военное время они будут годны. Поэтому — будут всех. Но с этим вопросам по „В-шникам“ мы будем отдельно, пока — мы только тех, кто у нас годен. Вот такие категории... „В“ — это в мирное время. У нас пока войны нету. Поэтому при мобилизации вообще считается, что и „В-шники“, и все остальные категории они идут. Но по „В-шникам“ пока разговор не ведется», — заявил военный комиссар Петрозаводска.

«Мы повестками будем вызывать всех, кто у нас годен пока», — заявил Кудрик. Известно, что призванным предстоит пройти медкомиссию.

Ранее президент России объявил о частичной мобилизации, сообщив, что мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.

«Согласно указу президента, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, в первую очередь, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — сообщает издание.