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Повторные торги назначены для продажи арестованного здания фирмы Дмитрия Макеева

Новости. Общество
10:55, 07 Февраля 2020
фото: ТНТ-Онего
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Управление Росимущества повторно выставило на торги оказавшееся под арестом административное здание, принадлежащее петрозаводской фирме "Промышленный альянс".

Фирму в должности исполнительного директора возглавляет известный в Петрозаводске бизнесмен Дмитрий Макеев (на фото). Ее учредителями являются мама предпринимателя - Валентина Макеева и основатель популярной когда-то газеты "Все" Константин Николаевский.

Арест наложен на 4-этажное административное здание по адресу ул. Свердлова,18 напротив Карельской госфилармонии.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-02-07 11:04:40
Не вписался Макеев в систему.
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