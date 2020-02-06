Повторные торги назначены для продажи арестованного здания фирмы Дмитрия Макеева

Управление Росимущества повторно выставило на торги оказавшееся под арестом административное здание, принадлежащее петрозаводской фирме "Промышленный альянс".
Фирму в должности исполнительного директора возглавляет известный в Петрозаводске бизнесмен Дмитрий Макеев (на фото). Ее учредителями являются мама предпринимателя - Валентина Макеева и основатель популярной когда-то газеты "Все" Константин Николаевский.
Арест наложен на 4-этажное административное здание по адресу ул. Свердлова,18 напротив Карельской госфилармонии.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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