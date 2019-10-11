Повышение МРОТ может ударить по бизнесу в Карелии, считает эксперт

Глава петрозаводского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Авишев прокомментировал планы федерального правительства по повышению минимального размера оплаты труда.

Минимальный размер оплаты труда составит в России 12130 рублей с начала следующего года. В Карелии с учетом надбавок суммы будут разными в зависимости от районов республики.

Глава петрозаводского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Авишев заявил, что повышение МРОТ может негативно отразиться на предпринимательском сообществе из-за роста сопутствующих расходов.

"Я вижу, что нагрузка на малый бизнес и на средний бизнес возрастет. Потому что именно это связано все с нагрузкой на фонд оплаты труда", - считает эксперт.

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