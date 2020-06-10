Повышение зарплаты лесничим Карелии поможет решить кадровую проблему, заявил Щепин

Средняя заработная плата в лесничествах Карелии значительно ниже средней по отрасли, поэтому у Минприроды есть проблемы с формированием штатов.

Об этом сообщил сегодня министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин на заседании профильного комитета парламента Карелии.

По словам Щепина, министерство направило в Рослесхоз предложения об увеличении финансирования на 200 млн рублей в 2021 году. "Это даст возможность поднять заработные платы не только штату государственной лесной охраны, лесничествам, но и также всех наших лесопожарных формирований. Поднимем зарплату – я думаю, тогда у нас проблем не будет по укомплектации того штата, который на сегодня у нас находится в лесничествах", - сказал Щепин. Как еще будут привлекать кадры в лесничества, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".