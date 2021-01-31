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Повышенная потребность почти всех групп крови возникла в Карелии

Новости. Общество
10:09, 01 Февраля 2021
фото: © Станция переливания крови города Петрозаводск
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Доноров всех групп крови ждут на станции переливания крови в Карелии.

Для создания оптимального запаса донорской крови создан донорский светофор, который на сегодняшний день горит красным почти по всем пунктам, кроме 0(1) Rh+. Что означает, что возникла повышенная потребность во всех группах крови.
0(1) Rh+ отмечено желтым маркером – это значит, что крови недостаточно, необходимо прийти и сдать.

В паблике "Станция переливания крови Петрозаводска" отмечается, что прием доноров ведется с 8.00 до 13.00 ежедневно с понедельника по пятницу по адресу Пирогова д 4 А.

Предварительная запись с 13-15 часов по номеру телефона регистратуры+79658171085 или 76-42-65 .

Донорам напоминают, что за сутки до донации и утром из рациона необходимо исключить всю жирную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, в том числе масло и сыр, колбасные изделия, яйца, финики, шоколад и бананы.⁣⁣

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