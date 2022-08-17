Повышенная пожароопасность возникла в 14 районах Карелии из-за аномальной жары

Синоптики предупреждают жителей республики о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении - высокой пожарной опасности 4 класса.

Об этом сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Так, по информации Карельского Гидрометцентра, с 21 августа местами по южным и центральным районам республики прогнозируется высокая пожарная опасность 4 класса.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и 13 районов Карелии. Опасность не грозит лишь Калевальскому, Лоухскому, Кемскому районам и Костомукше.

Ранее сообщалось, в течение нескольких дней температура воздуха в республике будет выше климатической нормы почти на 10 градусов.