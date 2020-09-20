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Повысившие цены владельцы маршруток в Петрозаводске, заплатят огромные штрафы

Новости. Общество
11:03, 21 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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Транспортные компании, участвовавшие в прошлом году в сговоре с целью повышения стоимости проезда в автобусах в Петрозаводске, привлечены к административной ответственности на сумму более 3 млн рублей.

Такое решение приняла антимонопольная служба Карелии.

В результате расследования, комиссия Управления ФАС по Карелии установила, что в июне 2019 года автотранспортные предприятия практически синхронно повысили стоимость проезда до 32 рублей.  Антимонопольная служба расценила это как картельный сговор, что является нарушением законодательства.

Автоперевозчики объяснили причины роста цен – в их числе увеличение расходов на ГСМ, аренду, зарплату работников, рост НДС и ряд других. Комиссия УФАС отклонила эти аргументы.

Какие штрафы назначены каждой компании, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ДЖОН
2020-09-21 13:44:24
Жалобу в УФАС подавала мэрия Петрозаводска, о бюджете она подумала, а о пассажирах нет, рано или позднее, но штрафы будут переложены на потребителей, что очевидно. И да, чиновники не пострадают, бюджет выиграет. УФАС подтвердил, что цена может быть любой, хоть большой, хоть маленькой, но лишь бы не одинаковой.
Os
2020-09-21 13:18:02
Да лучше бы за нарушение графика работы штрафовали. А так, повысят теперь цены за проезд каждый не одновременно и все.
Leopol'd
2020-09-21 12:12:10
Любимый фокус государевых людей. Прикормленные структуры нажились, если не успели свернуть фирму или обнулить ее баланс, то платятся штрафы. Ни один чиновник не пострадал, штрафы поступили в бюджет. Только население ни копейки компенсации не получило.
Справедливым решением было бы обязать эти компании отработать вдвое больший период по сниженным ценам. Т.е. если подняли с 28 до 32 на полгода, то год отработать на 24 руб.
ДЖОН
2020-09-21 13:45:41
Leopol'd, уважаемый, читайте внимательно - дело не в цене как таковой, дело в одновременности ее установления.
Евгений Нинхем
2020-09-21 12:03:52
Ну если нарушение признали, значит надо отменять повышение цен! Почему довольствовались только штрафом? Только чтобы обозначить свою борьбу с нарушениями закона?
1677
2020-09-21 11:36:09
"привлечены к административной ответственности на сумму более 3 млн рублей."
а что с того простым гражданам которые всё это время и по ныне платят данную стоимость проезда? Нам то что?
Юнипер
2020-09-21 11:12:47
так они и испугались, давно ООО-шки закрыли, наверное, с кого теперь спросить?
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