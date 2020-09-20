Повысившие цены владельцы маршруток в Петрозаводске, заплатят огромные штрафы

Транспортные компании, участвовавшие в прошлом году в сговоре с целью повышения стоимости проезда в автобусах в Петрозаводске, привлечены к административной ответственности на сумму более 3 млн рублей.

Такое решение приняла антимонопольная служба Карелии.

В результате расследования, комиссия Управления ФАС по Карелии установила, что в июне 2019 года автотранспортные предприятия практически синхронно повысили стоимость проезда до 32 рублей. Антимонопольная служба расценила это как картельный сговор, что является нарушением законодательства.

Автоперевозчики объяснили причины роста цен – в их числе увеличение расходов на ГСМ, аренду, зарплату работников, рост НДС и ряд других. Комиссия УФАС отклонила эти аргументы.

Какие штрафы назначены каждой компании, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".