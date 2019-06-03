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Новости. Экономика
11:27, 03 Июня 2019

Лучших педагогов автошколы поздравили с днем рождения

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В центральном офисе автошколы прошло торжественное поздравление преподавателей "Престижа".

День рождения на минувшей неделе отметили сразу две звезды автошколы. Это Олег Никодимович Шарагович и Александр Иванович Евдокимов.

Без сомнения эти люди входят в top-лист педсостава "Престижа".

Олег Шарагович – не просто талантливый педагог, подготовивший сотни водителей категорий А и В! Неоднократно он выступал в качестве судьи на соревнованиях инструкторов автошкол и профессионального мастерства водителей (в том числе в Москве), автор большого количества научно-популярных статьей по разъяснению ПДД и учебно-методических пособий (в том числе анимационных и видео).

Очень большим авторитетом у коллег и учеников пользуется и Александр Евдокимов. Уже много лет он готовит водителей. Долгие годы работал в лесотехникуме, а теперь передает знания в классе "Престижа" на Древлянке. По количеству благодарностей от учеников Александр Иванович уверенно входит в первую пятерку преподавателей автошколы.

Поздравляем этих достойных людей с днем рождения, желаем здоровья, успехов в работе, творческого долголетия!

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