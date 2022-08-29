Пожар произошел на стихийной лесной свалке в Карелии

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

Пожарные Пряжинского района боролись с огнем на стихийной свалке в поселке Кудама.

В субботу, 17 сентября, подразделения пожарной части № 70 привлекались к тушению пожара вблизи поселка Кудама. На территории леса загорелась стихийная свалка. Об этом информирует Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 19.39. Более трех часов личный состав ПЧ-70 по охране поселка Эссойла боролся с огнем. На месте работали 3 человека и 1 единица техники. В 23.14 пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в многоэтажном доме в Петрозаводске.