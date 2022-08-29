Пожар произошел в многоэтажном доме в Петрозаводске, жильцов эвакуировали

В столице Карелии в четверг загорелась одна из квартир многоэтажного дома на улице Московская.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе МЧС.

На место пожара были направлены 6 единиц техники и 13 бойцов МЧС. Они обнаружили сильное задымление в подъезде дома. Было эвакуировано 8 жильцов.

В квартире, где возникло возгорание, оказалась повреждена мебель и отделка комнаты на площади 2 кв. метра.

Причины пожара будут установлены в ходе проверки.