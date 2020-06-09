Пожар уничтожил 1,3 га леса в Карелии

За минувшие сутки в лесах Карелии произошел один пожар в Пряжинском районе, сообщили в Минприроды Карелии.

Площадь пожара составила 1,3 га. Предварительная причина возгорания – нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах.

По данным министерства, действующих лесных пожаров в Карелии сейчас нет.

С начала сезона в лесах республики зарегистрировано уже 30 лесных пожара на общей площади 145,2 га. В прошлом году на 10 июня было зафиксировано 16 лесных пожаров на площади 42,1 га. Среднее время тушения – 0,7 суток.

С огем в лесу юорются специалисты Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов в количестве пяти человек.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии -8814-2-55-55-80.

Ранее лесной пожар уничтожил автомобиль и место стоянки туристов на севере Карелии.