890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске ищут директора для лицея, где руководители увольнялись со скандалом 6
Сегодня 15:08
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 2
Сегодня 15:18
Сильные дожди идут в Карелию 3
Сегодня 15:22
В деле арестованного по обвинению в убийстве бизнесмена из Петрозаводска может появиться новый эпизод 3
Сегодня 14:30
Напившаяся на пикнике в Карелии женщина совершила преступление и заблудилась 3
Сегодня 14:18
Вопрос об открытии госграницы на фоне эпидемии вызвал возмущение главы Карелии 16
Сегодня 12:37

Бушующий на севере Карелии лесной пожар уничтожил автомобиль и место стоянки туристов (ФОТО)

Новости. Происшествия
18:17, 08 Июня 2020
фото: Минприроды Карелии
Загрузка...

Девять пожарных-десантников Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов борются с пожаром площадью 22 га в Кемском районе, где остановилась группа туристов.

По сообщению Минприроды республики, пожар уже удалось локализовать. Его площадь – 22 га. В результате пожара сгорел легковой автомобиль туристов, которые находились на побережье Белого моря. Когда группа пожаротушения Кемского авиазвена прибыла на место пожара, стоянка и автомобиль уже были уничтожены огнем.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, МЧС Карелии.

Как отметили в Минприроды республики, если в результате процессуальных решений будет доказана вина туристов в совершении лесного пожара, им придется возместить ущерб лесному фонду.

Напомним, в Карелии действует особый противопожарный режим. Разведение костров запрещено.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

А если в результате пожара причинен крупный ущерб, то наступает уголовная ответственность: до 10 лет лишения свободы со штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, необходимо сообщить об этом, сделав бесплатный звонок по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00.

Ранее сообщалось, всего с начала пожароопасного сезона в лесах Карелии зарегистрировано 16 лесных пожаров на общей площади 89,6 га.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-06-08 18:33:33
До слёз...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус

Аналитика

Сегодня 15:18
Обществоведение
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 2
Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби".
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 8
04.06.2020 15:01
Карелию вводят в режим жесткой экономии 11
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  12
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Сочи ждет гостей в санатории
Сегодня 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»