Бушующий на севере Карелии лесной пожар уничтожил автомобиль и место стоянки туристов (ФОТО)

Девять пожарных-десантников Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов борются с пожаром площадью 22 га в Кемском районе, где остановилась группа туристов.

По сообщению Минприроды республики, пожар уже удалось локализовать. Его площадь – 22 га. В результате пожара сгорел легковой автомобиль туристов, которые находились на побережье Белого моря. Когда группа пожаротушения Кемского авиазвена прибыла на место пожара, стоянка и автомобиль уже были уничтожены огнем.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, МЧС Карелии.

Как отметили в Минприроды республики, если в результате процессуальных решений будет доказана вина туристов в совершении лесного пожара, им придется возместить ущерб лесному фонду.

Напомним, в Карелии действует особый противопожарный режим. Разведение костров запрещено.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

А если в результате пожара причинен крупный ущерб, то наступает уголовная ответственность: до 10 лет лишения свободы со штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, необходимо сообщить об этом, сделав бесплатный звонок по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00.

Ранее сообщалось, всего с начала пожароопасного сезона в лесах Карелии зарегистрировано 16 лесных пожаров на общей площади 89,6 га.