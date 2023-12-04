Пожар уничтожил частный жилой дом на окраине Петрозаводска

Вечером 5 декабря в Соломенном сгорел двухэтажный жилой дом.
Дежурный караул пожарная часть Соломенного участвовала в тушении пожара в жилом частном доме. Возгоранию присвоили категорию повышенной сложности 1 БИС.
Спасатели отключили электричество, вынесли из огня газовые баллоны.
Травмированных нет. По какой причине произошел этот пожар, сейчас устанавливают специалисты, рассказали соломенские брандмейстеры.
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