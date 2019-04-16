ФОТО: Пожар в автобусе в Петрозаводске обошелся без пострадавших – ГИБДД

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности утреннего происшествия с маршрутным автобусом.

Как следует из информации ведомства, по предварительным данным, женщина на ПАЗ направлялась из гаража на маршрут.



"Столица на Онего"

Во время движения произошло возгорание в моторном отсеке. Своими силами водителю справиться с огнем не удалось. В момент возгорания пассажиров в салоне не было, водитель не пострадал.

По словам очевидцев, автобусом управляла девушка, в салоне никого из пассажиров не было. В районе остановки произошло воспламенение.

"Неожиданно из-под капота повалили белый дым, как пена, а потом все загорелось, девушка-водитель выскочила из кабины", - рассказали очевидцы.



"Столица на Онего"

Как сообщалось, пассажирский автобус сгорел утром во вторник в Петрозаводске.



"Столица на Онего"



"Столица на Онего"