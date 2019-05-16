Пожар в частной бане в Карелии тушили 17 человек

Пожар произошел вечером 15 мая в Пиньгубе, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.38 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводск и Прионежского района в составе 17 человек привлекались для ликвидации пожара в частной бане в м. Пиньгуба, в дачном кооперативе "Сампо", на ул. Береговой. В 21.54 пожар ликвидирован.

Баня сгорела.

Причины - неправильное устройство и эксплуатация печи.

Погибших и пострадавших нет.

Виновные, ущерб устанавливаются.