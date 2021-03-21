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21.03.2021 19:00

Огонь уничтожил деревянную постройку в Кижских шхерах

Новости. Происшествия
15:27, 22 Марта 2021
фото: © ТАСС / Владимир Смирнов
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Из горящего дома в деревне Лонгасы пожарные вынесли несколько баллонов с газом, сообщили в МЧС Карелии.

В деревне Лонгасы, расположенной на острове Большой Клименецкий в Кижских шхерах на Онежском озере, 21 марта пожарные тушили деревянный жилой дом. Возгорание произошло днем около 14.00, локализовать огонь удалось к 20.00. Дом полностью сгорел, жертв нет. Жильцы эвакуировались самостоятельно.

Всего в тушении принимали участие четверо пожарных, которые успели вынести из горящего дома несколько баллонов с газом, предотвратив, таким образом, возможное распространение огня и дополнительные разрушения.

Причины возгорания выясняются.

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Комментарии

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