Огонь уничтожил деревянную постройку в Кижских шхерах

Из горящего дома в деревне Лонгасы пожарные вынесли несколько баллонов с газом, сообщили в МЧС Карелии.

В деревне Лонгасы, расположенной на острове Большой Клименецкий в Кижских шхерах на Онежском озере, 21 марта пожарные тушили деревянный жилой дом. Возгорание произошло днем около 14.00, локализовать огонь удалось к 20.00. Дом полностью сгорел, жертв нет. Жильцы эвакуировались самостоятельно.

Всего в тушении принимали участие четверо пожарных, которые успели вынести из горящего дома несколько баллонов с газом, предотвратив, таким образом, возможное распространение огня и дополнительные разрушения.

Причины возгорания выясняются.