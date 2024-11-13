Страшный пожар бушует в поселке Пряжа: горит жилой дом

Очевидцы записали полыхающий дом на видео.
О происшествии сообщил паблик «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия»
«Страшный пожар прямо сейчас в Пряже», — написали в источнике.
Как уточнили в сети, горит жилой дом. По информации паблика, семье удалось спастись. Причина возгорания на данный момент неизвестна.
Обстоятельства пожара и информация о пострадавших выясняются.
Источник видео: КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия / ВК
Ранее сообщалось о пожаре под Петрозаводском. Там дотла сгорел дом — осталась лишь печная труба. Кроме того, огонь уничтожил и баню.
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