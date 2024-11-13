Осталась лишь печная труба - дом дотла сгорел под Петрозаводском, огонь уничтожил и баню

Пожар произошел в дачном кооперативе в местечке Пиньгуба.
О происшествии в Прионежском районе рассказали в пожарной части № 75 Соломенного.
Так, рано утром в субботу, 16 ноября, в 04.10 дежурный караул ПЧ-75 Соломенного и сотрудники ПСЧ-4 Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в садовом товариществе «Радуга». Там загорелись дом и баня.
Спасатели разместили в паблике своей пожарной части фото с места пожара.
Судя по кадрам, дом сгорел дотла — на пепелище возвышается лишь печная труба.
Огонь не пощадил и баню, значительно провредив постройку.
Причины пожара устанавливают специалисты.
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