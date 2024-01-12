Пожарные больше четырех часов боролись с огнем в старинном селе Заонежья

Крупный пожар произошел ночью в Медвежьегорском районе, постройки сгорели, но огнеборцы отстояли дом.

О серьезном происшествии рассказали в отряде противопожарной службы Медвежьегорского района.

Крупный пожар произошел в ночь на вторник в деревне Толвуя Медвежьегорского района.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану в 23.50 — горели дворовые постройки у частного дома на улице Молодёжной — бывшего хлева и дровяной сарай.

Когда прибыло первое подразделение огнеборцев совхоза «Толвуйский», огонь уже набрал силу и вышел наружу. Также к месту пожара сразу были направлены дежурные караулы Шуньгского и Великогубского подразделений. Всего к тушению пожара привлекались три пожарных автомобиля и шесть человек личного состава.

Больше четырех часов пожарные боролись с огнем. По словам огнеборцев, тушение затрудняла высокая горючая нагрузка: и хлев, и дровник были наполнены дровами. Однако брандмейстерам, несмотря на сложности развития пожара, удалось отстоять от огня расположенный рядом жилой дом.

Пострадавших на пожаре нет, причины пожара устанавливаются.

Как уточнили на эту минуту в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, работа на пожаре продолжается. Пожарные разбирают завалы и проливают водой сгоревшие завалы дров и остатков строений.