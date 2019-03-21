Из сугробов в Карелии пожарные достали школьный автобус, фуру и трактор

За день в Карелии в снежный плен попало несколько транспортных средств, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 20 марта, пожарные трижды привлекались для оказания помощи населению на трассе.

В 10.30 в селе Шелтозеро Прионежского района в сугробе застрял трактор. В 14.44 в Кеми школьный автобус не могу самостоятельно выбраться из снега. И в 21.02 на 2-м километре Пряжинского шоссе пожарные вытаскивали застрявшую фуру.

Все транспортные средства были освобождены из снежного плена с помощью тросов.