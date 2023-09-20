Пожарные мчались рано утром в одну из деревень Олонецкого района

Вызов поступил из деревни Нурмолицы.
В четверг, 22 сентября, в 05.14, пожарные Олонецкого района были подняты по тревоге.
Как сообщили в отряде противопожарной службы по Олонецкому району, в деревне Нурмолицы возле дома №65 горит электрический столб.
Для ликвидации пожара привлекались 6 человек личного состава ОПС по Олонецкому району.
На пожаре никто не пострадал.
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