Пожарные на севере Карелии целую ночь тушили загоревшийся дачный дом

На тушение дачного дома в Надвоицах пожарным понадобилось более 6 часов, сообщили в МЧС Карелии.

Пожарно-спасательные подразделения Сегежского района вечером 11 мая выехали на тушение пожара в частном доме на улице Полевой в поселке Надвоицы.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, горел двухэтажный дачный дом, причины возгорания уточняются, жертв удалось избежать.

В ликвидации пожара участвовали 9 человек и 3 единицы техники.

Тушение огня заняло более 6 часов — подразделения были привлечены к ликвидации в 22.21, а полностью ликвидирован пожар был только в 4.30 утра.