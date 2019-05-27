Ночью в центре Петрозаводска загорелся мусор

В ночь на понедельник произошел пожар у дома №26 на улице Гоголя, собщили в ЕДДС Петрозаводска.

В ночь на 27 мая в 01.23 на ул. Гоголя, у дома №26, произошел пожар на открытой территории.

В результате уничтожен мусор на площади 6 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.