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Пожарные спасли 12 человек в городе бумажников Карелии

Новости. Происшествия
12:06, 03 Января 2022
фото: © Илья Сергеев / ТАСС

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В Кондопоге рано утром 3 января загорелась квартира, один человек госпитализирован.

По информации источника «Столицы на Онего», в Кондопоге утром 3 января произошел пожар — из подъезда многоквартирного дома были выведены 11 человек, был госпитализирован один пострадавший, отравившийся продуктами горения.

Как нам уточнили в МЧС Карелии, пожар случился в 5.20 утра в доме по адресу: Октябрьское шоссе, 51. Из 12 спасшихся людей 5 эвакуировались самостоятельно, одному понадобилась госпитализация.

Пострадала комната в одной из квартир дома. Причины пожара выясняются.

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Комментарии

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кир
2022-01-03 12:23:28
Причина главная и основная пожаров в стране - это пьянство. :)
Гость
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