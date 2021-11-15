Пожарные спасли 12 человек в городе бумажников Карелии

В Кондопоге рано утром 3 января загорелась квартира, один человек госпитализирован.

По информации источника «Столицы на Онего», в Кондопоге утром 3 января произошел пожар — из подъезда многоквартирного дома были выведены 11 человек, был госпитализирован один пострадавший, отравившийся продуктами горения.

Как нам уточнили в МЧС Карелии, пожар случился в 5.20 утра в доме по адресу: Октябрьское шоссе, 51. Из 12 спасшихся людей 5 эвакуировались самостоятельно, одному понадобилась госпитализация.

Пострадала комната в одной из квартир дома. Причины пожара выясняются.