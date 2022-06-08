Пожарные спасли 8 человек из горящего дома в Петрозаводске

В МЧС Карелии рассказали подробности пожара в двухэтажном доме на Ключевой.

Напомним, в ночь со второго на третье июля произошел пожар в деревянном двухэтажном доме № 18, а на улице Ключевая.

Как рассказали «Столице на Онего» в МЧС Карелии, из дома на 12 квартир спасли 8 человек по трехколенной лестнице. Погибших и пострадавших нет.

В результате пожара выгорела лестничная клетка (20 м2) на первом этаже и две квартирные двери.

Причины, виновные устанавливаются.