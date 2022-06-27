Деревянный дом сгорел в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Ключевой пожарные пытались спасти ночью двухэтажный дом.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» выложили видео очевидцев пожара, который произошел в ночь со второго на третье июля на улице Ключевой 18 а.

Пожарные прибыли на место происшествия в течении 7 минут. Двухэтажный деревянный дом изнутри был объят пламенем.

Причины, ущерб, виновные устанавливаются.

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