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В Карелии выгорело около 2,5 га леса после «сухих» гроз

Новости. Происшествия
14:16, 03 Июля 2022
фото: © Министерство природных ресурсов и экологии Карелии

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«Сухие грозы» стали причиной четырех лесных пожаров, сообщили в Минприроды Карелии.

С 1 по 3 июля во время авиапатрулирования лесов летчики-наблюдатели Карельского центра авиалесоохраны обнаружили 4 лесных пожара в Лоухском, Кемском и Муезерском районах республики. Их общая площадь – 2,5 га.

Возгорания вызвали так называемые «сухие грозы» – они проходят без осадков и поэтому часто являются причиной лесных пожаров. В начале июля грозовой фронт прошел по Суоярвскому, Муезерскому, Кемскому, Калевальскому и Лоухскому районам.

Обычно при таких грозах огонь возникает в труднодоступных местах, где нет дорог и другой инфраструктуры.

Десантников и парашютистов-пожарных к местам возгораний доставили на самолетах Ан-2 и вертолете Ми-8. Им удалось ликвидировать огонь в первые сутки.

Минприроды Карелии напоминает жителям и гостям республики о том, что в регионе введен 3 класс пожарной опасности. Разводить открытый огонь в лесу строго запрещено.

Сообщить о возгораниях в лесу необходимо по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии: 8 814-2-55-55-80.

Ранее сообщалось, с начала года в республике было зарегистрировано 5 лесных пожаров на площади 7,2 га — для сравнения, в 2021 году на конец мая произошло уже 12 лесных пожаров, площадь которых составила более 42 га.

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