Пожарные спасли ребенка в Карелии

Ребенок был заперт на балконе в Кондопоге, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 30 октября, в 14.30 пожарно-спасательной службе Кондопоги поступил звонок с просьбой о помощи. На балконе был заперт ребенок.



Спасатели с помощью 30-метровой автолестницы забрались на 5 этаж, используя шанцевый инструмент, вскрыли балконную дверь и завели ребенка в квартиру.