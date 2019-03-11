Пожарные спасли застрявшего на балконе петрозаводчанина

Мужчина оказался заперт на балконе 4 этажа, сообщили в МЧС Карелии.

В субботу, 9 марта, в МЧС поступил звонок с просьбой о помощи. В 22.16 пожарные прибыли на ул. Мерецкова, 24 и обнаружили запертого на балконе 4 этажа мужчину.

Спасатели с помощью 30-метровой автолестницы спустили мужчину на землю.

Почему мужчина оказался на балконе, в ведомстве не сообщили.