Пожарные в Карелии около 8 часов тушили горящий дом

Пожар произошел в Беломорском районе днем 4 февраля, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.10 пожарно-спасательные подразделения Беломорского района привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в д. Сумостров. В 22.00 пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.