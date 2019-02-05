Пожарные в Карелии около 8 часов тушили горящий дом

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Пожар произошел в Беломорском районе днем 4 февраля, сообщили в МЧС Карелии.
В 14.10 пожарно-спасательные подразделения Беломорского района привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в д. Сумостров. В 22.00 пожар ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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