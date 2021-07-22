Пожарные в Карелии повернули реку, чтобы остановить огонь в Нелгомозере

Пожар в районе поселка Нелгомозеро локализован, сообщил Госкомитет Карелии по охране жизнедеятельности и безопасности.

Пожар площадью более 100 гектаров начал интенсивно распространяться с 18 июля из Пряжинского района. Вечером 22 июля его локализовали. Это удалось сделать благодаря совместным усилиям пожарных, арендаторов леса и волонтеров – его тушили около 60 человек.

Пожарные умело использовали природный ландшафт – с помощью построенной плотины направили воды небольшой речки на грунт. Все открытые участки горения потушены, но пока остается задымление. Кромку пожара поливают водой. На месте остались лесники и волонтеры для контроля ситуации.