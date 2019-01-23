Пожарным в Карелии не удалось спасти баню от огня

Частная баня сгорела в Кондопожском районе накануне вечером, сообщили в МЧС Карелии.

Пожар произошел 22 января в 19.11 в частной бане в д. Уссуна. К моменту прибытия пожарных строение было охвачено огнем. Баня сгорела полностью.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.