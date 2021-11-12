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Пожары в Карелии, сломанная нога мэра и женитьба губернатора: главные кадры 2021 года

Новости. Общество
09:31, 02 Января 2022

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Редакция «Столицы на Онего» выбрала фотографии, которые лучше всего отражают события ушедшего 2021 года.

«Столица на Онего» собрала лучшие кадры, рассказывающие о важных событиях 2021 года. В них — факты, люди, явления, настроения. Что-то мы снимали сами — журналисты и фотограф «Столицы на Онего» Николай Смирнов всегда были там, где интересно. Что-то мы подсмотрели на страницах героев фото в соцсетях. Ну и, конечно, обратили внимание на кадры, сделанные известными карельскими фотографами.

Лучшие фото 2021 года по версии нашего издания с комментариями — в материале «Столицы на Онего». В тексте использованы кадры: сотрудников редакции «Столицы на Онего» Ирины Мерковой, Александра Гнетнева, Натальи Захарчук, Игоря Лежнева, фотографов Николая Смирнова, Ильи Тимина, а также фото пресс-службы правительства, минприроды Карелии и со страниц в соцсетях Элиссана Шандаловича и Владимира Любарского.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Hoвый
2022-01-02 10:54:38
У меня есть цветные слайды города начала 80-х. Если надо, то могу отдать безвозмездно. Укажите адрес редакции и кому на проходной оставить.
Сашка и леха
2022-01-02 10:38:08
Мальчишки и девчонки на праздники остались без присмотра хозяина и пошли вразнос на сайте столицы.
Hoвый
2022-01-02 10:27:21
Женитьба губернатора звучит несколько хамски.
Изя
2022-01-02 10:48:07
Hoвый, женитьба Бальзаминова , фильм такой есть )))))
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