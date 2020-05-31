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Пожилая женщина погибла на пожаре в Петрозаводске

Новости. Происшествия
06:40, 01 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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Трагедия произошла в девятиэтажном доме на Кукковке, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 31 мая, в 8.41 произошел пожар в квартире 9-этажного дома №14 по улице Генерала Фролова.

На место происшествия прибыли 22 пожарных и 4 единицы спецтехники.

По словам пресс-службы МЧС Карелии, пожар тушили по рангу 1 БИС. Полностью ликвидировать огонь удалось в 9.05.

В результате выгорела квартира на площади 60 кв.м. Из огня при помощи дымозащитных масок спасено два человека. И одна женщина погибла.

По словам очевидцев, погибшая – пожилая женщина.

Причины пожара и виновные устанавливаются.

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