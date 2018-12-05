Пожилая жительница Карелии получила травмы при съезде авто в кювет

Авария произошла в Муезерском районе на 103 км автодороги "Кочкома- Костомукша ГОК", сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 4 декабря, в 22.00 67-летний водитель автомобиля Opel Vectra совершил съезд в кювет.

В результате происшествия травмирована 66-летняя пассажирка.

Подробности выясняются.



ГИБДД Карелии