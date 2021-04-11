Пожилая жительница Карелии скончалась от пневмонии

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил об очередном летальном исходе от внебольничной пневмонии.

За минувшие сутки зарегистрирована одна смерть от внебольничной пневмонии. Умерла женщина 1942 года рождения. У пациентки были тяжелая сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы и онкологическое заболевание. Тест на COVID-19 был отрицательным. Об этом сообщил оперштаб.

За сутки с внебольничной пневмонией в республике были госпитализированы 11 человек.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5612 пациентов, 131 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).