Пожилой рыбак со сломанным веслом пропал на Ладоге

Спасатели из Приозерского и Кировского районов Ленинградской области заняты поиском мужчины, которого снесло в Ладожского озеро, сообщили в экстренных службах.

Как стало известно 47news, утром 29 марта спасатели из Приозерска и Шлиссельбурга начали поиски 68-летнего рыбака, которого начало сносить в Ладожском озере. Он позвонил и рассказал, что у него сломано весло и нет спасательного жилета.

Мужчина вышел в озеро на лодке в гавани у деревни Борисова Грива и на момент общения с экстренными службами уже находился примерно в десяти километрах от берега.

В общей сложности обследовано около 30 квадратных километров акватории Ладоги, поиски продолжаются.