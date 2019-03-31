Пожилой рыбак со сломанным веслом пропал на Ладоге

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Спасатели из Приозерского и Кировского районов Ленинградской области заняты поиском мужчины, которого снесло в Ладожского озеро, сообщили в экстренных службах.
Как стало известно 47news, утром 29 марта спасатели из Приозерска и Шлиссельбурга начали поиски 68-летнего рыбака, которого начало сносить в Ладожском озере. Он позвонил и рассказал, что у него сломано весло и нет спасательного жилета.
Мужчина вышел в озеро на лодке в гавани у деревни Борисова Грива и на момент общения с экстренными службами уже находился примерно в десяти километрах от берега.
В общей сложности обследовано около 30 квадратных километров акватории Ладоги, поиски продолжаются.
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