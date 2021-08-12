Пожилой водитель пострадал в ДТП на юге Карелии

Авария с участием 79-летнего водителя произошла в Лахденпохском районе, сообщили в ГИБДД республики.

Авария произошла 16 августа в Лахденпохском районе на 37 километре автодороги Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья. В 14 часов автомобиль ВАЗ (Нива) под управлением 79-летнего водителя столкнулся с SsangYong Kyron, которым управляла 60-летняя женщина.

В результате аварии пострадал пожилой водитель отечественной машины.

Ранее начался суд над участником смертельной аварии в Кондопожском районе, где пострадала целая семья.