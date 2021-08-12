В Карелии начался суд над участником смертельной аварии, где пострадала целая семья

Родные погибших требуют с обвиняемого в страшной аварии водителя 10 миллионов рублей за моральный вред.

Сегодня, 17 августа, судья кондопожского городского суда Александр Иванов начнет рассмотрение уголовного дела о резонансном ДТП с двумя погибшими, произошедшем 15 ноября 2020 года в Кондопожском районе.

Как ранее сообщали, смертельное ДТП с участием внедорожника УАЗ и легкового автомобиля Daewoo Nexia произошло на 5-ом километре региональной автодороги «Кола-Гирвас», в трех километрах за поселком Березовка. Как тогда сообщила Госавтоинспекция, водитель УАЗа не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Лобовое столкновение транспортных средств произошло в районе поворота дороги. От столкновения автомобиль Daewoo Nexia отбросило в сторону, а УАЗ опрокинулся на крышу. Для ликвидации последствий ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения кондопожского района.

В этой страшной аварии пострадала целая семья. Погибли водитель Daewoo Nexia и его 70-летняя теща. Находившиеся на заднем сиденье супруга водителя и его 12-летний сын, который не был пристегнут ремнем безопасности, получили тяжелые травмы. Не пострадал только муж погибшей пенсионерки.

В автомобиле УАЗ пострадали водитель и его 46-летний пассажир.

Родные погибших попросили суд взыскать с 40-летнего водителя УАЗа – жителя кондопожского района, которого они считают виновником ДТП, 10 миллионов рублей за моральный вред. Однако сам водитель вину не признает и заявляет, что, наоборот, в его автомобиль въехала Daewoo Nexia.

Каким будет решение суда, мы сообщим.