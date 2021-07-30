Пожилой водитель травмирован после ДТП на трассе «Кола» в Карелии

На федеральной трассе «Кола» произошла авария, в которой получил травмы водитель.

ДТП произошло первого августа, в воскресенье, в Лоухском районе на 1020 км. + 610 м. федеральной автодороги «Кола». Об этом информирует Госавтоинспекция.

В 09:25 водитель автомобиля «ВАЗ-21150» при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю «Volkswagen Passat», допустив с ним столкновение.

В результате происшествия пострадал 60-летний водитель автомобиля «ВАЗ».

Ранее сообщалось, что двое детей пострадали в аварии после столкновения машины с деревом в Карелии