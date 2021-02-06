Пожилой житель Карелии умер от пневмонии при отрицательном тесте на коронавирус

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии, сообщили в Оперштабе правительства.

За минувшие сутки в Карелии 18 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщили в Оперштабе. Начиная с 1 апреля прошлого года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4710 пациентов, 114 человек умерли (с учетом пациентов, попавших в больницы ранее указанного периода).



За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1942 года рождения (79 лет), с сопутствующей соматической патологией. По информации Оперштаба, тест на COVID-19 у мужчины был отрицательный.



По данным Оперштаба, всем пациентам с пневмонией в Карелии неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии подтверждены три летальных исхода от коронавирусной инфекции.