Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Известная откровенными фото девушка-боец ММА показала разбитое лицо после кулачного боя 1
06.02.2021 21:40
Как корреспондент "Столицы на Онего" записался и сделал прививку от коронавируса 1
06.02.2021 15:48
Эксперт посоветовал, в какой ситуации лучше сменить номер телефона 2
06.02.2021 20:40
Карелии не дали денег на развитие инвестиционных проектов в Арктической зоне 17
06.02.2021 16:40
Спасатели в Карелии вернули к жизни собаку, пострадавшую на пожаре (ФОТО) 3
06.02.2021 16:09

Пожилой житель Карелии умер от пневмонии при отрицательном тесте на коронавирус

Новости. Общество
11:19, 07 Февраля 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии
Загрузка...

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии, сообщили в Оперштабе правительства.

За минувшие сутки в Карелии 18 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщили в Оперштабе. Начиная с 1 апреля прошлого года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4710 пациентов, 114 человек умерли (с учетом пациентов, попавших в больницы ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1942 года рождения (79 лет), с сопутствующей соматической патологией. По информации Оперштаба, тест на COVID-19 у мужчины был отрицательный.

По данным Оперштаба, всем пациентам с пневмонией в Карелии неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии подтверждены три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска
31.01.2021, 14:42
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)
03.02.2021, 12:54
Сильные морозы возвращаются в Карелию
03.02.2021, 17:43
Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада (ФОТО)

Аналитика

05.02.2021 13:50
Политкухня
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме 6
На первое заседание рабочей группы по внесению изменений в Основной закон республики не пригласили ни общественников, ни журналистов.
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
03.02.2021 11:00
Ни нефтяного завода, ни морского порта 10
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2021 15:30
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 7
04.02.2021 14:54
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
Сегодня 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»