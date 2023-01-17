Пожилой житель Петрозаводска вместе со своим хаски тратил деньги с чужой карты

Полиция Петрозаводска задержала подозреваемого в кражах - 63-летнего мужчину с собакой.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 26-летний горожанин. Он написал заявление о краже денег с банковской карты, которую он потерял.



Потерпевший стал получать смс о списании средств за покупки в магазинах города.

Сотрудники уголовного розыска нашли 63-летнего подозреваемого. По продуктовым магазинам мужчина ходил вместе со своей собакой породы хаски.



Чужую банковскую карту он нашел на улице, когда гулял с псом. Возбуждено уголовное дело о краже, пишет МВД Карелии.