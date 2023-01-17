Пожилой житель Петрозаводска вместе со своим хаски тратил деньги с чужой карты

Полиция Петрозаводска задержала подозреваемого в кражах - 63-летнего мужчину с собакой.
В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 26-летний горожанин. Он написал заявление о краже денег с банковской карты, которую он потерял.
Потерпевший стал получать смс о списании средств за покупки в магазинах города.
Сотрудники уголовного розыска нашли 63-летнего подозреваемого. По продуктовым магазинам мужчина ходил вместе со своей собакой породы хаски.
Чужую банковскую карту он нашел на улице, когда гулял с псом. Возбуждено уголовное дело о краже, пишет МВД Карелии.
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